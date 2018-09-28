Бураковски: Тротц всегда пробовал что-то новое, пока не находил решение

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Андре Бураковски поделился мнением на тему, какие качества и черты характера главного тренера ценятся сегодняшними энхаэловцами выше всего.

«Лучше всего я реагирую на тренера, который предельно честен со своими игроками и пытается помочь им вместо того, чтобы на них наезжать. Того, кто небезразличен и хочет помочь, когда у тебя не идёт игра. Помню, что, когда ничего не получалось у меня самого, Тротц всегда подсказывал, над чем стоит поработать на тренировках, чтобы вернуть себе уверенность.

Безусловно, тренер имеет правo сказать: «Делай так-то и так-то» или просто оставить тебя самого разбираться в проблемах, но Тротц, если предыдущий совет не срабатывал, всегда пробовал что-то новое до тех пор, пока не находил решение», — цитирует Бураковски официальный сайт НХЛ.