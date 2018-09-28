СКА – «Авангард»: Якупов и Херсли вернулись в состав «армейцев»

Стали известны состав СКА и «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
В состав хозяев вернулись защитник Патрик Херсли, а также форварды Наиль Якупов и Ярно Коскиранта, у гостей отсутствует нападающий Крис Верстиг.
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков — Херсли, Гусев — Дацюк — Якупов;
Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Прохоркин — Барабанов;
Зубарев — Земченок, Кручинин — Коскиранта — Плотников;
Сёмин, Николаев, Тихонов — Каблуков — Кетов.
«Авангард»:
Бобков (Мурыгин);
Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Чудинов, Пережогин — Семёнов — Петров;
Мартынов — Франсон, Стась — Фисенко — Галимов;
Минеев, Тальбо — Деарне — Манукян, Яремчук.