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СКА – «Авангард»: Якупов и Херсли вернулись в состав «армейцев»

СКА – «Авангард»: Якупов и Херсли вернулись в состав «армейцев»
Хоккей / КХЛ

Стали известны состав СКА и «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В состав хозяев вернулись защитник Патрик Херсли, а также форварды Наиль Якупов и Ярно Коскиранта, у гостей отсутствует нападающий Крис Верстиг.

СКА:

Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков — Херсли, Гусев — Дацюк — Якупов;
Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Прохоркин — Барабанов;
Зубарев — Земченок, Кручинин — Коскиранта — Плотников;
Сёмин, Николаев, Тихонов — Каблуков — Кетов.

«Авангард»:

Бобков (Мурыгин);
Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Чудинов, Пережогин — Семёнов — Петров;
Мартынов — Франсон, Стась — Фисенко — Галимов;
Минеев, Тальбо — Деарне — Манукян, Яремчук.

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