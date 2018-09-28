«Салават Юлаев» объявил состав на выездной матч с «Витязем»

Стали известны составы «Витязя» и «Салавата Юлаева» на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в своих «твиттерах». Игра состоится сегодня, 28 сентября, начало – в 19:30 мск.
«Витязь»:
Самонов (Ортио);
Романов — Воронков, Кокарев — Чернов — Лазарев;
Евсеенков — Шинкевич, Макеев — Никулин — Столяров;
Головков — Мозик, Рендулич — Аалтонен — Гривик;
Дедов, Верба, Выглазов — Швец-Роговой — Монс.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Кугрышев;
Семёнов — Сергеев, Ткачёв — Основин — Хартикайнен;
Коледов — Терещенко, Майоров — Хохряков — Бурдасов;
Шэн, Ляхов, Жарков — Кадейкин — Солодухин.
«Салават Юлаев» подходит к предстоящему матчу, одержав четыре победы кряду.
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