«Салават Юлаев» объявил состав на выездной матч с «Витязем»

Стали известны составы «Витязя» и «Салавата Юлаева» на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в своих «твиттерах». Игра состоится сегодня, 28 сентября, начало – в 19:30 мск.

«Витязь»:

Самонов (Ортио);

Романов — Воронков, Кокарев — Чернов — Лазарев;

Евсеенков — Шинкевич, Макеев — Никулин — Столяров;

Головков — Мозик, Рендулич — Аалтонен — Гривик;

Дедов, Верба, Выглазов — Швец-Роговой — Монс.



«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Кугрышев;

Семёнов — Сергеев, Ткачёв — Основин — Хартикайнен;

Коледов — Терещенко, Майоров — Хохряков — Бурдасов;

Шэн, Ляхов, Жарков — Кадейкин — Солодухин.

«Салават Юлаев» подходит к предстоящему матчу, одержав четыре победы кряду.