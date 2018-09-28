Форвард «Бостона» Патрис Бержерон будет полностью готов к началу сезона

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон впервые принял участие в полноценной тренировке команды по ходу тренировочного лагеря, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Ожидается, что он будет полностью готов к первой игре регулярного сезона. 33-летний центрфорвард не тренировался из-за болей в спине и не попал в состав команды, летавшей в Китай на NHL China Games. Также в межсезонье ему была проведена операция на паху.



На тренировке на Бержероне был запрещающий контакт свитер. Он занимался на своей обычной позиции в центре тройки с Брэдом Маршаном и Давидом Пастрняком.



В первом матче регулярного сезона 4 октября «Брюинз» сыграют с «Вашингтон Кэпиталз». Начало игры — в 2:30 мск.

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