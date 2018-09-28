Никита Коростелёв подписал контракт с фарм-клубом «Коламбуса»

Нападающий Никита Коростелёв подписал однолетний контракт с командой АХЛ «Кливленд Монстерс», которая является фарм-клубом «Коламбус Блю Джекетс», сообщает агентство Дэна Мильштейна.



Хоккеист является воспитанником ЦСКА. С 14 лет Никита выступал в Северной Америке, в том числе за клубы «Сарния Стинг» (ОХЛ), «Питерборо Пэйтс» (ОХЛ) и «Лаваль Рокет» (АХЛ).



21-летний уроженец Москвы в сезоне-2017/18 сыграл 64 матча в регулярном сезоне юниорской лиги Онтарио и набрал 75 (30+45) очков при показателе полезности «-23».



После завершения «регулярки» ОХЛ форвард дебютировал в Американской хоккейной лиге. Он защищал цвета клуба «Лаваль Рокет». Коростелёв провёл 10 матчей, забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «-8» и двух минутах штрафного времени.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19