Голышев: ощущаю себя старожилом «Автомобилиста», но не ветераном

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев отметил, что не ощущает себя ветераном клуба. 23-летний хоккеист проводит шестой сезон в составе команды из Екатеринбурга.



«Ветераном себя не ощущаю, скорее, старожилом. Нас таких трое – я, Якуб Коварж и Никита Трямкин. «Автомобилист» — единственный клуб, в котором я выступал. Ребята-новички часто задают какие-то бытовые вопросы, с удовольствием помогаю. Мне здесь комфортно и удобно, рад, что начинаю в «Автомобилисте» шестой сезон.



Наверное, нынешний «Автомобилист» — самый сильный за всё время, что я нахожусь в команде. Вообще главное — чтобы везде всё было в порядке, начиная с руководства, продолжая тренерским штабом, и заканчивая атмосферой в команде. У нас подобрался отличный коллектив, и он даёт результат. Мы — одна большая семья», — цитирует Голышева официальный сайт КХЛ.

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