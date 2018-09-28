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«Торпедо» — «Куньлунь»: Сундстрём и Бартли получили «5+20» во втором периоде

«Торпедо» — «Куньлунь»: Сундстрём и Бартли получили «5+20» во втором периоде
Хоккей / КХЛ

Два хоккеиста «Куньлунь Ред Стар» были удалены до конца игры в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо».

Сначала «5+20» заработал шведский нападающий китайской команды Юхан Сундстрём, которого удалили за подсечку, а затем такому же наказанию подвергли защитника Виктора Бартли, который нанёс удар клюшкой сопернику. Примечательно, что оба штрафа были выписаны в ходе второго периода.

Посмотреть видео удаления Сундстрёма можно на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео удаления Бартли можно на официальном сайте КХЛ.

«Торпедо» в десяти матчах нынешнего сезона набрало 14 очков. У «Куньлуня» такое же количество встреч, но при этом на пять баллов меньше.

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