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«Адмирал» прервал серию из четырёх поражений, обыграв по буллитам «Нефтехимик»

«Адмирал» прервал серию из четырёх поражений, обыграв по буллитам «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ

«Нефтехимик» встречался в «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Нижнекамске и закончилась со счётом 2:1 Б в пользу гостей.

Подопечные Андрея Назарова открыли счёт в середине первого игрового отрезка благодаря результативному броску Андрея Нестрашила в большинстве. Гости восстановили равновесие стараниями Александра Угольникова, реализовавшего численное преимущество. Остаток матча, включая овертайм, завершился без заброшенных шайб, и судьба встречи решалась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне гостевой команды — победный бросок оформил Сергей Коньков.

«Нефтехимик» провёл 11-й матч в регулярном сезоне и набрал 11 очков, у подопечных Сергея Светлова восемь баллов после 11-й встречи. Клуб из Владивостока прервал серию из четырёх поражений кряду.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2018, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
1 : 2
1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1
Адмирал
Владивосток
1:0 – Нестрашил (Няттинен, Полашек) – 11:32 (5x4), 1:1 – Угольников (Воронин) – 31:49 (5x4), 1:2 – Коньков – 65:00 ( ПБ)
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