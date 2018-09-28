«Адмирал» прервал серию из четырёх поражений, обыграв по буллитам «Нефтехимик»

«Нефтехимик» встречался в «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Нижнекамске и закончилась со счётом 2:1 Б в пользу гостей.



Подопечные Андрея Назарова открыли счёт в середине первого игрового отрезка благодаря результативному броску Андрея Нестрашила в большинстве. Гости восстановили равновесие стараниями Александра Угольникова, реализовавшего численное преимущество. Остаток матча, включая овертайм, завершился без заброшенных шайб, и судьба встречи решалась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне гостевой команды — победный бросок оформил Сергей Коньков.



«Нефтехимик» провёл 11-й матч в регулярном сезоне и набрал 11 очков, у подопечных Сергея Светлова восемь баллов после 11-й встречи. Клуб из Владивостока прервал серию из четырёх поражений кряду.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.