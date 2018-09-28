«Ак Барс» одержал волевую победу над «Амуром»

«Ак Барс» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Казани и закончилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова.



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Первый период завершился без заброшенных шайб, а ко второму перерыву хозяева оказались в роли отыгрывающейся стороны, после того как Александр Горшков огорчил Александра Шарыченкова. На старте третьего игрового отрезка казанский клуб сумел дважды поразить ворота хабаровчан — сначала паритет восстановил Иржи Секач, а затем Антон Ландер реализовал численный перевес. В концовке встречи Александр Бурмистров закрепил преимущество хозяев.



«Ак Барс» провёл 12-й матч в этом регулярном чемпионате и набрал 16 очков, у гостей семь очков после 11 игр. «Амур», проиграв в Казани, потерпел четвёртое поражение подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.