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«Ак Барс» одержал волевую победу над «Амуром»

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Амуром»
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Казани и закончилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова.

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Первый период завершился без заброшенных шайб, а ко второму перерыву хозяева оказались в роли отыгрывающейся стороны, после того как Александр Горшков огорчил Александра Шарыченкова. На старте третьего игрового отрезка казанский клуб сумел дважды поразить ворота хабаровчан — сначала паритет восстановил Иржи Секач, а затем Антон Ландер реализовал численный перевес. В концовке встречи Александр Бурмистров закрепил преимущество хозяев.

«Ак Барс» провёл 12-й матч в этом регулярном чемпионате и набрал 16 очков, у гостей семь очков после 11 игр. «Амур», проиграв в Казани, потерпел четвёртое поражение подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2018, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
3 : 1
0:0, 0:1, 3:0
Амур
Хабаровск
0:1 – Горшков (Атюшов, Турбин) – 31:49 (5x5), 1:1 – Секач – 40:38 (5x5), 2:1 – Ландер (Секач, Азеведу) – 46:42 (5x5), 3:1 – Бурмистров (Глухов) – 58:33 (5x5)
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