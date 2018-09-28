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СКА уступил по буллитам «Авангарду», прервав серию из семи побед подряд

СКА уступил по буллитам «Авангарду», прервав серию из семи побед подряд
Хоккей / КХЛ

СКА и «Авангард» выяснили отношения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 3:2 Б в пользу подопечных Боба Хартли.

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В первом периоде питерская команда вышла вперёд после гола Ярно Коскиранты, который вернулся в стартовый состав хозяев. Омичи отыгрались после перерыва стараниями Максима Тальбо, который прервал рекордную сухую серию «армейцев». В третьем игровом отрезке хозяева снова вышли вперёд, после того как Наиль Якупов огорчил Игоря Бобкова, но «ястребы» сумели восстановить равновесие благодаря Кириллу Семёнову. Овертайм не порадовал болельщиков голами, и судьба противостояния решилась в серии буллитов, где успех праздновала омская дружина — победный бросок на счету Ильи Михеева.

Для обеих команд этот матч стал 11-м в сезоне. У СКА 17 очков, у подопечных Боба Хартли — 20 баллов. СКА прервал серию из семи побед подряд, у гостей — пятая победа кряду.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2018, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2 : 3
1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1
Авангард
Омская область
1:0 – Коскиранта (Кручинин, Плотников) – 12:18 (5x5), 1:1 – Тальбо (Деарне) – 28:53 (5x5), 2:1 – Якупов (Херсли, Гусев) – 48:19 (5x5), 2:2 – Семёнов (Манукян, Пережогин) – 53:05 (5x5), 2:3 – Михеев – 65:00 ( ПБ)

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