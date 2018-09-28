СКА уступил по буллитам «Авангарду», прервав серию из семи побед подряд

СКА и «Авангард» выяснили отношения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 3:2 Б в пользу подопечных Боба Хартли.



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В первом периоде питерская команда вышла вперёд после гола Ярно Коскиранты, который вернулся в стартовый состав хозяев. Омичи отыгрались после перерыва стараниями Максима Тальбо, который прервал рекордную сухую серию «армейцев». В третьем игровом отрезке хозяева снова вышли вперёд, после того как Наиль Якупов огорчил Игоря Бобкова, но «ястребы» сумели восстановить равновесие благодаря Кириллу Семёнову. Овертайм не порадовал болельщиков голами, и судьба противостояния решилась в серии буллитов, где успех праздновала омская дружина — победный бросок на счету Ильи Михеева.



Для обеих команд этот матч стал 11-м в сезоне. У СКА 17 очков, у подопечных Боба Хартли — 20 баллов. СКА прервал серию из семи побед подряд, у гостей — пятая победа кряду.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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