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«Сибирь» потерпела 12-е поражение подряд, проиграв минскому «Динамо»

«Сибирь» потерпела 12-е поражение подряд, проиграв минскому «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Минске и закончилась со счётом 5:1 в пользу команды Горди Дуайера.

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В первом периоде хозяева забросили две шайбы с интервалом в 23 секунды благодаря Теэму Пулккинену, реализовавшему большинство, и Евгению Лисовцу. После перерыва Патрик Уиркош укрепил преимущество хозяев, в третий раз пробив Дэнни Тейлора. В заключительном игровом отрезке Дмитрий Саюстов сократил отставание, но Денис Казионов и Лисовец обеспечили минчанам комфортное преимущество.

«Сибирь» потерпела 12-е поражение кряду, а минское «Динамо» набрало восемь очков после 11-го проведённого матча.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2018, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
5 : 1
2:0, 1:0, 2:1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Пулккинен (Костицын) – 08:20 (5x4), 2:0 – Лисовец (Павлович, Знахаренко) – 08:43 (5x5), 3:0 – Уиркош (Пулккинен, Евенко) – 30:36 (5x5), 3:1 – Саюстов (Логинов) – 42:34 (5x5), 4:1 – Казионов (Пулккинен) – 50:49 (5x5), 5:1 – Лисовец (Степанов, Хенкель) – 57:08 (5x4)
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