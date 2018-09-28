«Сибирь» потерпела 12-е поражение подряд, проиграв минскому «Динамо»

Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Минске и закончилась со счётом 5:1 в пользу команды Горди Дуайера.



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В первом периоде хозяева забросили две шайбы с интервалом в 23 секунды благодаря Теэму Пулккинену, реализовавшему большинство, и Евгению Лисовцу. После перерыва Патрик Уиркош укрепил преимущество хозяев, в третий раз пробив Дэнни Тейлора. В заключительном игровом отрезке Дмитрий Саюстов сократил отставание, но Денис Казионов и Лисовец обеспечили минчанам комфортное преимущество.



«Сибирь» потерпела 12-е поражение кряду, а минское «Динамо» набрало восемь очков после 11-го проведённого матча.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.