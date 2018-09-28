Билялетдинов: «Ак Барс» сыграл хорошо, мы вели игру в течение всего матча

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал матч с «Амуром» (3:1), в котором его команда одержала волевую победу.



«Команда сыграла хорошо, я считаю. Мы вели игру в течение всего матча. Да, в начале не могли забить, было сложно — соперник хорошо оборонялся. Но в конечном итоге мы добились своего результата.



Можно ли винить Шарыченкова в пропущенной шайбе? У него сложная ситуация была. Он весь период практически простоял — команды играли в одной зоне, и, конечно, неожиданности такие возникают.



Как оценю игру Лямкина? Он сыграл хорошо



Большинство? Не было комплекса, бывает такая ситуация, что не идёт — и всё. В первом звене очень серьёзные ребята, всё время работают над этим. Сегодня достаточно красивый гол забили. Думаю, всё наладится», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

Билялетдинов в «Ак Барсе» ничего не решает. Или он лукавит? Тренер чемпионов делает вид, что не влияет на трансферы.