Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал матч с «Амуром» (3:1), в котором его команда одержала волевую победу.
«Команда сыграла хорошо, я считаю. Мы вели игру в течение всего матча. Да, в начале не могли забить, было сложно — соперник хорошо оборонялся. Но в конечном итоге мы добились своего результата.
Можно ли винить Шарыченкова в пропущенной шайбе? У него сложная ситуация была. Он весь период практически простоял — команды играли в одной зоне, и, конечно, неожиданности такие возникают.
Как оценю игру Лямкина? Он сыграл хорошо
Большинство? Не было комплекса, бывает такая ситуация, что не идёт — и всё. В первом звене очень серьёзные ребята, всё время работают над этим. Сегодня достаточно красивый гол забили. Думаю, всё наладится», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».
Билялетдинов: «Ак Барс» сыграл хорошо, мы вели игру в течение всего матча