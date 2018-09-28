Кручинин — об игре с «Авангардом»: нельзя упускать победу, ведя со счётом 2:1

Нападающий СКА Алексей Кручинин подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:3 Б).



«Не то что драматичный хоккей — тяжёлый, хороший матч, сильный соперник, плотная игра. Мастерства у обеих команд было достаточно. К сожалению, за наши ошибки нас сразу же наказали, и СКА проиграл по буллитам. Обидное поражение. Когда ведёшь — 2:1, наверное, нельзя уже упускать победу.



С «Сибирью» матч уже забыли, два дня прошло, это история. В голове была только игра с «Авангардом», готовились серьёзно. «Авангард» — самая организованная команда? Пока не могу сказать, не со всеми ещё сыграли. Из тех, с кем играли, «Локомотив» тоже организованная команда, просто в «Авангарде» ребята мастеровитее. Силовая борьба была, потому что никто не хочет уступать.



На моём буллите видел, что вратарь лежит, надо было только перебросить щиток. В последний момент, когда начал бросать, Бобков выставил ловушку, я прямо в неё и попал. Моя вина, буду работать», — передаёт слова Кручинина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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