Якупов: СКА должен был спокойно доиграть матч, но получилось так, как получилось

Нападающий СКА Наиль Якупов подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:3 Б).



«Не получилось, чтобы шайба стала победной. Играли здорово, нет переживаний насчёт нашего хоккея. СКА сегодня владел преимуществом, и по броскам переиграл, и были моменты. Где-то надо было спокойнее доиграть матч, но получилось так, как получилось. Клюшку после гола сломал, потому что она до этого была уже сломана.



По уровню соперничества можно сказать, что это был самый насыщенный матч. Играли с лидером чемпионата. С такими командами очень интересно играть, потому что игра идёт за четыре очка. Да, «Авангард» не из нашей конференции, но всё равно было очень интересно, каждый хочет брать инициативу в свои руки, чтобы перевес был на его стороне. Мы так и хотели, но не получилось. Однако сильных проблем у нас нет, надо отдохнуть и готовиться к серьёзной выездной серии, набирать очки там.



Про рекорд и сухую серию разговоров не было, но я хотел, чтобы эта серия продолжилась как можно дольше. Для вратарей это тоже очень важно, ребята хотят, чтобы голкипер играл на ноль, тогда он чувствует себя намного комфортнее», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Списали, как мебель. Клубы отказались от этих игроков в первый месяц сезона Кто-то не подошёл тренеру, другие откровенно отбывали номер на льду.