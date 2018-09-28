Цулыгин: «Витязь» использовал недоработки «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился эмоциями после выездного поражения от «Витязя» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимцы продолжают занимать третье место в таблице Восточной конференции — у них 17 очков после 12 проведённых встреч.



«Поздравляю «Витязь» с победой. Сегодня соперник очень здорово отыграл в обороне, хорошо сыграл вратарь. Они смогли использовать все наши недоработки, которые были в игре «Салавата Юлаева», забили и выстояли», — цитирует наставника официальный сайт уфимской команды.



«Салават Юлаев» прервал победную серию, которая насчитывала четыре матча. Следующим соперником дружины Цулыгина станет ЦСКА, эта игра состоится 1 октября.

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