Якупов — о Емелине: когда Емеля был на льду, я старался действовать аккуратнее

Форвард СКА Наиль Якупов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:3 Б) и рассказал о противостоянии с защитником «ястребов» Алексеем Емелиным.



«Ожидали силовой хоккей от «Авангарда»? У нас сегодня была более силовая игра, нежели у «Авангарда». Не могу говорить за их команду, но так как мы сегодня играли активно, ребята делали всё возможное. Силовой борьбы с нашей стороны хватило. Чем жёстче играешь, тем больше шансов владеть шайбой и перехватывать преимущество.



Старались, команда сыграла в целом неплохо. Установки держаться подальше от Емелина не было, у соперника любой может сделать хороший силовой приём, нам просто надо держать ухо востро. Емелю я давно знаю. Когда он был на поле, я старался аккуратнее быть», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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