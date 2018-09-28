Хартли: Ковальчук подарил мне ушанку, я решил давать такую шапку лучшему игроку

Наставник «Авангарда» Боб Хартли после выездного матча с питерским СКА (3:2 Б) назвал лучшего игрока встречи и рассказал, какую роль сыграл Илья Ковальчук в награждении лучшего хоккеиста команды шапкой-ушанкой.



«Бобков сегодня получил шапку-ушанку как лучший игрок матча. Ушанка вручается по той причине, что, когда я тренировал «Атланту», Илья Ковальчук мне подарил шапку-ушанку. Когда я приехал в Россию, решил, что это будет здорово, потому что в России, особенно в Сибири, холодно, мы так согреваем своих игроков», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



«Авангард» одержал пятую победу подряд. В этом сезона омская команда потерпела всего одно поражение — в домашней игре с магнитогорским «Металлургом».

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