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Пулккинен: мы были хороши с «Сибирью», но впереди серьёзная игра с «Авангардом»

Пулккинен: мы были хороши с «Сибирью», но впереди серьёзная игра с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Теэму Пулккинен поделился эмоциями после победы над «Сибирью» (5:1). Новосибирский клуб потерпел 12-е поражение подряд.

«Сегодня мы были достаточно хороши. Обе команды были настроены серьёзно на эту игру. Мы не сильно изменили свою тактику, но обратили внимание на игру в большинстве. Прошлую игру «Динамо» проиграло именно из-за того, что не смогло забить в неравных составах. Сегодня же мы реализовали свои моменты.

Я набрал три очка, чувствую себя хорошо. Эти эмоции должны помочь в будущем. Повторюсь, этим вечером мы были хороши, но это не имеет значения, это лишь успех сегодняшнего дня, ведь в воскресенье нас ждёт серьёзный матч с омским «Авангардом», — передаёт слова Пулккинена корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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