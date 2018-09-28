Пулккинен: мы были хороши с «Сибирью», но впереди серьёзная игра с «Авангардом»

Нападающий минского «Динамо» Теэму Пулккинен поделился эмоциями после победы над «Сибирью» (5:1). Новосибирский клуб потерпел 12-е поражение подряд.



«Сегодня мы были достаточно хороши. Обе команды были настроены серьёзно на эту игру. Мы не сильно изменили свою тактику, но обратили внимание на игру в большинстве. Прошлую игру «Динамо» проиграло именно из-за того, что не смогло забить в неравных составах. Сегодня же мы реализовали свои моменты.



Я набрал три очка, чувствую себя хорошо. Эти эмоции должны помочь в будущем. Повторюсь, этим вечером мы были хороши, но это не имеет значения, это лишь успех сегодняшнего дня, ведь в воскресенье нас ждёт серьёзный матч с омским «Авангардом», — передаёт слова Пулккинена корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.