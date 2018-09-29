Гомоляко: ЧМ-2023 поможет популяризации хоккея в нашей стране

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко прокомментировал право России провести 87-й чемпионат мира по хоккею. Вчера, 28 сентября, на полугодовом конгрессе ИИХФ стало известно, что чемпионат мира 2023 года пройдёт в Санкт-Петербурге.

«Думаю, это только поможет популяризации хоккея в нашей стране, тем более что в том же 2023 году в Новосибирске пройдёт молодёжное мировое первенство. В России любят спорт, любят хоккей, поэтому наверняка такие крупные турниры соберут в ледовых дворцах большое количество зрителей.

Будет ли заполняться новый 22-тысячный дворец в Петербурге? Ну а что? В Америке такие арены заполняются — почему у нас не могут? Кроме того, к 2023 году у нас и люди поменяются, и уровень жизни будет другой. Так что болельщики с удовольствием будут ходить на хоккей и заполнять трибуны даже 22-тысячного дворца в Петербурге», — приводит слова Гомоляко «Спорт день за днём».