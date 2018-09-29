Секстон: «Автомобилист» добился лидерства в КХЛ во многом благодаря Коваржу

Нападающий «Автомобилиста» Дэн Секстон прокомментировал текущее лидерство екатеринбургского клуба в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Уральская команда выиграла 11-й матч подряд на старте сезона.

«Сезон для нас начался очень хорошо. Было много жёстких игр. Мы получали большое количество штрафных минут, а противники — массу возможностей забить нам шайбу. Но наш вратарь Якуб Коварж в большинстве матчей отлично сыграл. Во многом благодаря ему сейчас мы имеем результат, которым довольны.

Личные цели? Я просто хочу помочь команде одержать победу в каждой игре, будь то посредством заблокированного броска или результативной передачи. Знаете, я считаю, что в хоккее очень важны мелочи. Буду рад в них помочь клубу.

Жду матчей с хорошими соперниками. Сделаем всё, чтобы порадовать болельщиков Екатеринбурга красивым хоккеем. Нам нужно как следует подготовиться и на примере некоторых отдельных встреч понять, какие ошибки мы допускаем. Надеюсь, с каждым матчем мы будем играть всё лучше и лучше», — приводят слова Секстона «Известия».