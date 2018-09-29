«Торонто» разгромил «Детройт», у Зайцева результативная передача и «+2»

За океаном продолжаются предсезонные матчи НХЛ.

«Торонто Мэйпл Лифс» в родных стенах разгромил «Детройт Ред Уингз» со счётом 6:2. Определяющим стал второй период, в котором хозяева забросили четыре безответные шайбы. Джош Ливо сделал три результативные передачи. Джек Гардинер отметился дублем, по голу на счету Патрика Марло, Назема Кадри, Джона Тавареса и Пера Линдхольма.

На счету защитника Никиты Зайцева голевая передача, показатель полезности «+2» и 18 минут 51 секунда, проведённых на льду. У его соотечественника и коллеги по амплуа Игоря Ожиганова две штрафных минут и 19 минут 25 секунд на льду.

В составе «Детройта» голами отметились Дилан Ларкин и Густав Нюквист.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Торонто» — «Детройт» — 6:2 (1:1, 4:0, 1:1).