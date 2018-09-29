Бучневич: хочу сделать в «Рейнджерс» шаг вперёд, играть более важную роль

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич рассказал об игре с Крисом Крайдером и отметил, что хочет играть более важную роль в команде.



«Приятно играть с такими партнёрами, как Зибанеджад и Крайдер, тем более если ещё хорошо общаешься с ними. Всё равно есть такое понимание, что когда играешь вместе, то и в жизни должен общаться. Мы дружим, стараемся проводить время в поездках, по возможности вместе сходить куда-нибудь перекусить. Всё это складывается в положительную картину.



Всё равно бывают такие игры, что тяжело, ноги не бегут. А у Крайдера они всегда бегут. В тяжелые моменты матчей просто закидываешь ему шайбу и говоришь: „Беги туда“. И он бежит и борется.



От меня ждут шага вперёд? Конечно, мне хочется сделать этот шаг. Это мечта любого игрока: получать больше игрового времени и играть более важную роль в команде. Я не исключение. Буду стараться приносить клубу пользу, по возможности подсказывать тем, кто младше по возрасту», — цитирует игрока официальный сайт лиги.