Гусев: для «Югры» в ВХЛ пока важнее результат, чем качество игры

Генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев поделился мнением о дебютных играх ханты-мансийского клуба в ВХЛ.



«ВХЛ — жёсткая лига с жёстким расписанием. В принципе гостевой результат у нас хороший, другое дело, что единственный домашний матч — с „Рубином“ — завалили. Можно сказать, отвыкли играть в родных стенах.



Качество нашей игры? Осенью на первом месте скорее результат, чем качество. ВХЛ — очень ровная лига, с непростой логистикой, здесь каждый соперник на том или ином этапе сезона способен преподнести сюрприз.



Посмотрите, в ВХЛ первое место от 18-го разделяет лишь восемь очков. Для сравнения: в КХЛ этот разрыв в полтора раза больше, 13 баллов. Получается, в КХЛ разница между группой лидеров и середняков всё-таки более выраженная, чем в „вышке“. Так что в плане плотности ВХЛ как минимум не уступит главной лиге страны», — цитирует Гусева Russia-Hockey.ru.