Зибанеджад: Бучневич может играть ещё лучше, вижу в нём огромный потенциал

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад поделился мнением об игре партнёра по звену, российского нападающего Павла Бучневича.



«С первого дня в тренировочном лагере „Рейнджерс“ я сказал, что хочу играть с этими Крайдером и Бучневичем. И с того момента мы играли вместе достаточно регулярно. Были матчи, в которых парни не принимали участия или возвращались в строй после травм. Но в целом „химия“ между нами сохраняется и даже становится лучше. Нам комфортно друг с другом за пределами льда. Мне кажется, мы хорошие друзья в жизни, и это очень помогает. Мы как бы дополняем друг друга.



Это третий сезон Бучневича в НХЛ. Он проделал хорошую работу, чтобы прийти туда, куда пришёл. Но он в состоянии играть ещё лучше. Вижу в нем огромный потенциал, эти проблески хорошо видны. Мне приятно их видеть — мы хорошие друзья и много общаемся на льду и вне его», — цитирует шведа официальный сайт НХЛ.

Бучневич: хочу сделать в «Рейнджерс» шаг вперёд, играть более важную роль