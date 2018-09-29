«Торонто» не хочет обменивать Нюландера, несмотря на проблемы в переговорах

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сказал, что не планирует обменивать нападающего Вильяма Нюландера. Клуб пока не может договориться с игроком о новом контракте.



«Меня спрашивают, хотим ли мы обменять его. Мой ответ — нет. Обстоятельства могут измениться. Но таких планов у нас нет, и ни в каких переговорах о возможном обмене его фамилия не фигурировала. Наша задача заключается в том, чтобы наши хоккеисты росли и смогли полностью раскрыться здесь.



В случае с любым хоккеистом, у которого завершается контракт новичка, возникает вопрос, удастся с ним сразу подписать долгосрочный контракт или потребуется промежуточное соглашение. Все настроены на долгосрочный договор. Его согласовать сложнее всего, потому что он слишком много значит и для хоккеиста, и для команды», — цитирует Дубаса Toronto Star.



Напомним, минувший сезон стал последним для Нюландера по трёхлетнему контракту новичка для 22-летнего хоккеиста, который он подписал 18 августа 2014 года