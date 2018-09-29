Э. Карлссон: с Власичем играть легко, он меня постоянно страховал

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон поделился впечатлениями от первой предсезонной игры в составе новой команды.



«Было хорошо. Это мой первый матч за очень долгое время. Я это очень четко почувствовал, но в целом мне было лучше, чем обычно в начале года. Это приятно. Теперь надо поработать над небольшими деталями, но время на это еще есть.



Игра в паре с Власичем? Было легко. Он часто меня страховал, за что я ему крайне благодарен. В целом хорошая первая игра. Мы уловили пару тенденций. Мы общаемся и пытаемся найти оптимальный способ добиваться успеха, будь то в защите или атаке. По большей части, особенно в обороне, все выглядело реально хорошо», — приводит слова Карлссона официальный сайт НХЛ