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Ларкин — о значении ветеранов: я бы не стал тем, кем являюсь, без Дацюка и Грина

Ларкин — о значении ветеранов: я бы не стал тем, кем являюсь, без Дацюка и Грина
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин поделился мнением о значении опытных хоккеистов для команды.

«Ветераны чрезвычайно ценны. Я бы просто не стал тем игроком, каким являюсь, без Хенрика Зеттерберга, Никласа Крунвалля, Павла Дацюка, Тревора Дэйли, Майка Грина… Эти ребята учат нас всему — от обычных советов по жизни до того, как стать настоящим хоккеистом», — приводит слова молодого нападающего официальный сайт лиги.

Напомним, недавно Ларкин подписал новый контракт с «красным крыльями». По нему хоккеист заработает $ 30,5 млн при средней годовой зарплате $ 6,1 млн. Ларкин с новым контрактом стал самым высокооплачиваемым хоккеистом команды.

Календарь Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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