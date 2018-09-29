Ларкин — о значении ветеранов: я бы не стал тем, кем являюсь, без Дацюка и Грина

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин поделился мнением о значении опытных хоккеистов для команды.



«Ветераны чрезвычайно ценны. Я бы просто не стал тем игроком, каким являюсь, без Хенрика Зеттерберга, Никласа Крунвалля, Павла Дацюка, Тревора Дэйли, Майка Грина… Эти ребята учат нас всему — от обычных советов по жизни до того, как стать настоящим хоккеистом», — приводит слова молодого нападающего официальный сайт лиги.



Напомним, недавно Ларкин подписал новый контракт с «красным крыльями». По нему хоккеист заработает $ 30,5 млн при средней годовой зарплате $ 6,1 млн. Ларкин с новым контрактом стал самым высокооплачиваемым хоккеистом команды.



Календарь Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19