Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Макдэвид: «Эдмонтону» нужно, чтобы у Тальбо пошла игра в новом сезоне

Макдэвид: «Эдмонтону» нужно, чтобы у Тальбо пошла игра в новом сезоне
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид сказал, что команда в новом сезоне рассчитывает на удачную игру голкипера Кэма Тальбо. Напомним, один из конкурентов Тальбо — экс-голкипер СКА Микко Коскинен.

«Нам очень нужно, чтобы игра у него пошла. Это действительно так. В позапрошлом сезоне Тальбо творил чудеса. В прошлом он тоже был хорош, но если команда играет слабо, вратарю сложно исправить ситуацию в одиночку. Поэтому полевые игроки должны играть лучше. Мы знаем, чтоТальбо сделает все остальное. Он сейчас хорошо выглядит на сборах, тащит все. Мне очень нравится, как играет Кэм», — приводит слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент