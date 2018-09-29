Макдэвид: «Эдмонтону» нужно, чтобы у Тальбо пошла игра в новом сезоне

Нападающий клуба «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид сказал, что команда в новом сезоне рассчитывает на удачную игру голкипера Кэма Тальбо. Напомним, один из конкурентов Тальбо — экс-голкипер СКА Микко Коскинен.



«Нам очень нужно, чтобы игра у него пошла. Это действительно так. В позапрошлом сезоне Тальбо творил чудеса. В прошлом он тоже был хорош, но если команда играет слабо, вратарю сложно исправить ситуацию в одиночку. Поэтому полевые игроки должны играть лучше. Мы знаем, чтоТальбо сделает все остальное. Он сейчас хорошо выглядит на сборах, тащит все. Мне очень нравится, как играет Кэм», — приводит слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.