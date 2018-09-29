Яндач: у «Металлурга» улучшается игра в большинстве, процент реализации неплохой

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач поделился ожиданиями от встречи с ярославским «Локомотивом». Напомним, встреча команд состоится сегодня, 29 сентября, начало — в 15:00 мск.



«Сейчас у нас неплохо работает меньшинство, а в последней игре мы хорошо отыграли и большинство. У нас реализация лишнего — 23–24 процента, это уже неплохо.



В прошлых матчах мы не сумели улучшить игру на пятачке соперника, но всё равно набрали очки, и это главное.



У „Локомотива“ очень хорошая, молодая команда. Нам сегодня нужно показать максимально хорошее движение. Очень важно стараться не удаляться — это один из ключевых моментов», — сказал Яндач в эфире клубного телевидения.



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