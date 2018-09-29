Веннберг: ветераны — клей для команд НХЛ, они делают лигу сильнее

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Александр Веннберг поделился мнением о значении ветеранов для клубов НХЛ.



«Мы сейчас довольно молодая команда, но когда ее покидают возрастные игроки, вроде Скотта Хартнелла, эти вакансии обязательно нужно заполнить. Что бы ни говорили, эти старшие ребята провели в раздевалке долгое время, они знают лигу, у них за плечами многолетний опыт, и они знают, как надо говорить, чтобы быть услышанными, и как отстоять свою позицию. Так что они обязательно нужны. Даже хотя бы ради этих черт характера.



НХЛ с каждым годом становится все моложе, и иногда приходят не слишком уверенные в себе молодые ребята. В такие моменты и нужны старшие, которые скажут: „Успокойся, все у тебя получается отлично“, потому что от этого ты и вправду становишься лучше. А потом эти молодые ребята примут эстафету. Ветераны — как клей, скрепляющий детали вместе. Они делают лигу сильнее», — цитирует Веннберга официальный сайт лиги.