«Автомобилист» — «Динамо» М: в составе гостей дебютируют Кулёмин и Макаров

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и московского «Динамо» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 сентября, начало — в 14:30 мск.



В составе московской команды дебютируют Вячеслав Кулёмин и Игорь Макаров, подписавшие пробные контракты.



«Автомобилист»:



Коварж (Сохатский);

Лямин — Егоршев, Доус — Да Коста — Голышев;

Вишневский — Гуркин, Чесалин — Паре — Секстон;

Бодров — Мишарин, Крикунов — Грачёв — Миловзоров;

Валитов, Белоусов — Попов — Хрипунов, Кузнецов.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Койвисто — Хиетанен, Кагарлицкий — Шипачёв — Тарасов;

Никулин — Прибыльский, Индрашис — Закриссон — Алексеев;

Волков — Меньшиков, Брюквин — Петунин — Макаров;

Зайцев, Муранов — Мозер — Кулёмин, Панкратов.