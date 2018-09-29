Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и московского «Динамо» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 сентября, начало — в 14:30 мск.
В составе московской команды дебютируют Вячеслав Кулёмин и Игорь Макаров, подписавшие пробные контракты.
«Автомобилист»:
Коварж (Сохатский);
Лямин — Егоршев, Доус — Да Коста — Голышев;
Вишневский — Гуркин, Чесалин — Паре — Секстон;
Бодров — Мишарин, Крикунов — Грачёв — Миловзоров;
Валитов, Белоусов — Попов — Хрипунов, Кузнецов.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Койвисто — Хиетанен, Кагарлицкий — Шипачёв — Тарасов;
Никулин — Прибыльский, Индрашис — Закриссон — Алексеев;
Волков — Меньшиков, Брюквин — Петунин — Макаров;
Зайцев, Муранов — Мозер — Кулёмин, Панкратов.
«Автомобилист» — «Динамо» М: в составе гостей дебютируют Кулёмин и Макаров