Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Автомобилист» — «Динамо» М: в составе гостей дебютируют Кулёмин и Макаров

«Автомобилист» — «Динамо» М: в составе гостей дебютируют Кулёмин и Макаров
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и московского «Динамо» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 сентября, начало — в 14:30 мск.

В составе московской команды дебютируют Вячеслав Кулёмин и Игорь Макаров, подписавшие пробные контракты.

«Автомобилист»:

Коварж (Сохатский);
Лямин — Егоршев, Доус — Да Коста — Голышев;
Вишневский — Гуркин, Чесалин — Паре — Секстон;
Бодров — Мишарин, Крикунов — Грачёв — Миловзоров;
Валитов, Белоусов — Попов — Хрипунов, Кузнецов.

«Динамо» Москва:

Бочаров (Ерёменко);
Койвисто — Хиетанен, Кагарлицкий — Шипачёв — Тарасов;
Никулин — Прибыльский, Индрашис — Закриссон — Алексеев;
Волков — Меньшиков, Брюквин — Петунин — Макаров;
Зайцев, Муранов — Мозер — Кулёмин, Панкратов.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент