Дыбленко — об отсутствии шанса в НХЛ: думал, дело в моей игре, но это был бизнес

Защитник московского «Спартака» Ярослав Дыбленко рассказал об опыте игры за североамериканский клуб.



«Тренер улыбался, но делал всё по-своему? Думаю, всегда так, если ты не звезда. Это их стиль, это Америка — они не могут не улыбаться. Могут обидеться на тебя, но будут улыбаться и делать вид, что всё отлично, хотя на самом деле это не так.



Бывало, начинал думать, что дело во мне, в моей игре. Начинал себя корить, переживать, а оказалось, это совсем не так. Бизнес есть бизнес, вопросов нет. Потом перестал переживать и понял, что не стоит копаться в себе, дело не в этом.



Как сыграл бы „Бингхэмптон“ в КХЛ? Наверное, не вошли бы в плей-офф. В АХЛ есть сильные команды, которые могли бы попасть в восьмёрку КХЛ, но не наша. Но это просто моя фантазия — может, всё сложилось бы иначе. У нас были действительно сильные хоккеисты, которые определённо должны играть в НХЛ, но увы. Люди не могут тащить за собой всю команду. Да, каждый из них набрал по 50 очков, но команде это не помогло», — цитирует Дыбленко официальный сайт клуба.