Денис Казионов: в «Авангарде» есть мастеровитые игроки, нужна дисциплина

Нападающий минского «Динамо» Денис Казионов поделился ожиданиями от матча с «Авангардом». Встреча состоится завтра, 30 сентября, начало игры — в 17:00 мск.



«Какие эмоции после победы над „Сибирью“? Потрясающие эмоции, надеемся этот позитивный импульс перейдет на следующие матчи. Нас очень сильно поддерживали болельщики. Было очень приятно их слышать, непередаваемые эмоции.



У меня три очка в пяти матчах? Мог сегодня, конечно, еще разжиться очками. Буду стараться набирать очки с такой же регулярностью.



Как обыграть „Авангард“ и начать серию побед? Надо играть куда более дисциплинированно, нежели мы это делали в последнем матче. Нам соперник показал, что такие удаления превращаются в голы. В воскресенье приедет „Авангард“, а там есть мастеровитые хоккеисты», — цитирует Казионова «Прессбол».

