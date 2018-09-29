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Голы Мозякина и Любимова помогли «Металлургу» обыграть «Локомотив»

Голы Мозякина и Любимова помогли «Металлургу» обыграть «Локомотив»
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» победил ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 в пользу дружины Йозефа Яндача.

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В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами в большинстве. На гол Ивана Верещагина «железнодорожники» ответили результативным броском Якуба Накладала. Во втором игровом отрезке хозяева дважды заставили капитулировать голкипера «Локомотива» Илью Коновалова. Сначала «Магнитка» вышла вперёд после гола Романа Любимова, а затем Сергей Мозякин отличился в большинстве. В концовке гости отыграли одну шайбу стараниями Григория Денисенко, но на большее их не хватило.

«Металлург» одержал третью победу подряд и набрал 16 очков после 13 матчей. У подопечных Дмитрия Квартальнова – 15 баллов после 12 игр.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2018, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3 : 2
1:1, 2:0, 0:1
Локомотив
Ярославль
1:0 – Верещагин (Варфоломеев, Расмуссен) – 13:33 (5x4), 1:1 – Накладал (Кронвалль) – 15:17 (5x4), 2:1 – Любимов (Варфоломеев, Чибисов) – 24:26 (5x5), 3:1 – Мозякин (Бирюков) – 35:29 (5x5), 3:2 – Денисенко (Локтионов) – 59:51 (6x5)
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