Голы Мозякина и Любимова помогли «Металлургу» обыграть «Локомотив»

Магнитогорский «Металлург» победил ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 в пользу дружины Йозефа Яндача.



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В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами в большинстве. На гол Ивана Верещагина «железнодорожники» ответили результативным броском Якуба Накладала. Во втором игровом отрезке хозяева дважды заставили капитулировать голкипера «Локомотива» Илью Коновалова. Сначала «Магнитка» вышла вперёд после гола Романа Любимова, а затем Сергей Мозякин отличился в большинстве. В концовке гости отыграли одну шайбу стараниями Григория Денисенко, но на большее их не хватило.



«Металлург» одержал третью победу подряд и набрал 16 очков после 13 матчей. У подопечных Дмитрия Квартальнова – 15 баллов после 12 игр.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.