В. Воробьёв: «Динамо» ни в коем случае не опустит рук, будем продолжать работать

Главный тренер «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» со счетом 0:1.

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«Хорошая игра была, интересная, шла до гола. Старались играть очень просто. Понравился первый период, не использовали несколько хороших моментов. Во втором соперник нас немного поддавил, но выстояли. Но, к сожалению, эти удаления нас немного накормили. А так, ребята играли здорово, выполняли тренерскую установку. Если будем играть так, как сегодня, результат придет. К сожалению, не забили, с нулём голов матчи не выигрываются. Но содержание игры было правильным, удача придёт, если будем играть в том же направлении.



Прибавил ли «Автомобилист» по сравнению со встречей на предсезонном турнире? Тогда не играло звено иностранцев. В том матче обе команды решали другие задачи, мы пробовали много молодых ребят. Там был совсем другой хоккей. «Автомобилист» — хорошая, добротная команда. По турнирной таблице понятно, что ребята играют в правильный хоккей, добротная атмосфера и в городе, и на стадионе. Можно только пожелать им удачи. Ребята играют в правильном направлении, много хороших игроков, есть лидеры, плотная оборона, хороший вратарь. Тяжело было, мы готовились, конечно, понимали, что команда играет без поражений. Мы хотели это переломить, но, к сожалению, не получилось. Игра была — как качели, могла и в одну сторону повернуться, и в другую.



Выходит ли «Динамо» из пике? Последние игры показывают, что мы работаем в правильном направлении, у нас есть система. До ребят было доведено, они понимают эту систему. Есть ошибки, если сравнивать два матча, в Магнитогорске и сегодня, то, конечно, там проиграли со счётом 5:6, но много забили. Сегодня не забили, реализация подвела. Были моменты хорошие в первом периоде, возможно, всё сложилось бы по-другому. Ни в коем случае не будем опускать руки. Будем продолжать работать, результат придёт», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.