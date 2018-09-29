Любимов — о голе: шайбы не видел, просто махнул клюшкой и попал

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Любимов прокомментировал домашнюю победу над «Локомотивом» (3:2). В этом матче ему удалось отметиться голом.



«Игра получилась, как мы и ожидали: быстрая, много силовой борьбы. Старались поменьше удаляться, но не получилось, были эмоции, были и удаления. Здорово, что выиграли, все ребята — молодцы, играли как одно целое.



Кошечкин? Он всегда здорово играет, и, конечно, это придаёт уверенности, когда надёжно в защите. При этом хочется больше и больше играть в атаке, действовать на кураже.



Не расстроился, что мой гол не стал победным? Об этом даже не думал. Расстроился, что из-под меня забили второй гол нам. Всё хорошо, всех — с победой.



Как получилось забить гол? Шайба отскочила, я даже не видел, где она, просто клюшкой махнул – попал», — приводит слова Любимова пресс-служба «Магнитки».

Видео гола Любимова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.