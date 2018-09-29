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В. Воробьёв: «Динамо» не хватает игроков, которые будут таскать рояль

В. Воробьёв: «Динамо» не хватает игроков, которые будут таскать рояль
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Динамо» Владимир Воробьёв после поражения от «Автомобилиста» оценил игру форварда Вадима Шипачёва.

«Доволен ли игрой Вадима Шипачёва? Да, очень доволен. Ребята делают своё дело. Мы довольны игроками первого и второго звена, нам не хватает третьего и четвёртого. Не хватает тех ребят, которые будут таскать рояль. Мы много создаём, неслучайно ребята находятся наверху в бомбардирах КХЛ.

Шипачёв – хороший мастер, первое звено нам очень помогает. Конечно, как сказал тренер соперника, разбирали игры, с игроками работают персонально. Им тяжело, но я рад, что ребята все равно приносят результат. К сожалению, сегодня не получилось. Думаю, что в следующих играх это опять придёт», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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