«Барыс» одержал уверенную победу в Риге, Кормье и Петерссон набрали по три очка

«Барыс» победил рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в столице Латвии и закончилась со счётом 7:3 в пользу подопечных Андрея Скабелки.



Исход противостояния был решён в первом периоде, когда гости пять раз огорчили местных болельщиков. Авторами заброшенных шайб стали Патрик Кормье, Кевин Даллман, Никита Михайлис, Даррен Диц и Кёртис Валк. Рижане произвели изменение на последнем рубеже после третьего пропущенного гола – место Тимура Билялова занял Кристерс Гудлевскис. Во втором периоде команда Гиртса Анкипанса сумела отыграть две шайбы стараниями Матиаса Мюттюнена и Мэтью Майоне. После перерыва на голы Кормье, оформившего дубль, и Андре Петерссона хозяева ответили точным броском Кевина Кларка.



Сразу три хоккеиста клуба из Астаны набрали по три очка: Кормье (2+1), Петерссон (1+2) и Валк (1+2).



«Барыс» одержал третью победу подряд и набрал 15 очков в 11 матчах. На счету рижан 13 баллов после 12 встреч.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.