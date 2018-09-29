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«Барыс» одержал уверенную победу в Риге, Кормье и Петерссон набрали по три очка

«Барыс» одержал уверенную победу в Риге, Кормье и Петерссон набрали по три очка
Хоккей / КХЛ

«Барыс» победил рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в столице Латвии и закончилась со счётом 7:3 в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Исход противостояния был решён в первом периоде, когда гости пять раз огорчили местных болельщиков. Авторами заброшенных шайб стали Патрик Кормье, Кевин Даллман, Никита Михайлис, Даррен Диц и Кёртис Валк. Рижане произвели изменение на последнем рубеже после третьего пропущенного гола – место Тимура Билялова занял Кристерс Гудлевскис. Во втором периоде команда Гиртса Анкипанса сумела отыграть две шайбы стараниями Матиаса Мюттюнена и Мэтью Майоне. После перерыва на голы Кормье, оформившего дубль, и Андре Петерссона хозяева ответили точным броском Кевина Кларка.

Сразу три хоккеиста клуба из Астаны набрали по три очка: Кормье (2+1), Петерссон (1+2) и Валк (1+2).

«Барыс» одержал третью победу подряд и набрал 15 очков в 11 матчах. На счету рижан 13 баллов после 12 встреч.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2018, суббота. 17:00 МСК
Динамо Р
Рига
3 : 7
0:5, 2:0, 1:2
Барыс
Астана
0:1 – Кормье (Боченски, Петерссон) – 00:39 (5x5), 0:2 – Даллман (Боченски, Блэкер) – 02:41 (5x4), 0:3 – Михайлис (Валк, Диц) – 12:52 (4x4), 0:4 – Диц (Валк) – 13:45 (4x4), 0:5 – Валк (Даллман) – 18:37 (5x4), 1:5 – Мюттюнен (Кларк, Виделль) – 34:06 (5x4), 2:5 – Майоне (Дарзиньш, Виделль) – 39:35 (6x4), 2:6 – Кормье (Петерссон, Старченко) – 46:52 (5x5), 3:6 – Кларк (Дарзиньш, Майоне) – 48:33 (6x4), 3:7 – Петерссон (Кормье) – 56:01 (en)
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