«Даллас» отправил Дениса Гурьянова в АХЛ

«Даллас Старз» произвёл изменения в составе за несколько дней до старта регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Российский нападающий Денис Гурьянов отправлен в клуб Американской хоккейной лиги «Техас Старз», информирует журналист Марк Степнески. 21-летний хоккеист перешел в «Даллас» в мае 2016 года и успел провести один матч в НХЛ.



На протяжении двух последних сезонов Гурьянов выступал за «Техас». В прошлом сезоне провёл 74 матча в «регулярке», набрал 34 (19+15) очка при показателе полезности «-10» и 11 минутах штрафного времени. Помимо этого, россиянин 11 раз выходил на лёд в матчах плей-офф, забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.



До переезда в Северную Америку Гурьянов выступал за тольяттинскую «Ладу».

Самсонов, Костин и ещё 13 россиян, которые начнут сезон в АХЛ Им надо набраться опыта.