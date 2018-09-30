Нанесёт ли «Витязь» «Сибири» 13-е поражение в сезоне и другие матчи дня

Сегодня, 30 сентября, в Континентальной хоккейной лиге пройдет четыре матча регулярного чемпионата.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Ак Барс» — «Адмирал»;

— «Торпедо» — «Амур»;

— «Витязь» — «Сибирь»;

— «Динамо» Мн – «Авангард».

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.



«Сибирь» установила антирекорд турнира, проиграв 12 матчей подряд на старте сезона. В ходе чемпионата новосибирская команда не набрала ни одного очка и уже успела осуществить тренерскую рокировку – вместо Владимира Юрзинова-младшего клуб возглавил Александр Андриевский, однако дивидендов это изменение не принесло.