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Нанесёт ли «Витязь» «Сибири» 13-е поражение в сезоне и другие матчи дня

Нанесёт ли «Витязь» «Сибири» 13-е поражение в сезоне и другие матчи дня
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 30 сентября, в Континентальной хоккейной лиге пройдет четыре матча регулярного чемпионата.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Ак Барс» — «Адмирал»;
— «Торпедо» — «Амур»;
— «Витязь» — «Сибирь»;
— «Динамо» Мн – «Авангард».

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.

«Сибирь» установила антирекорд турнира, проиграв 12 матчей подряд на старте сезона. В ходе чемпионата новосибирская команда не набрала ни одного очка и уже успела осуществить тренерскую рокировку – вместо Владимира Юрзинова-младшего клуб возглавил Александр Андриевский, однако дивидендов это изменение не принесло.

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