Бобровский: чувствую себя хорошо, с нетерпением жду старта нового сезона

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский рассказал о подготовке к новому розыгрышу НХЛ и затронул тему проблем в предсезонных матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«С нетерпением жду старта нового сезона. Я упорно работаю и готовлюсь к предстоящим матчам. На самом деле чувствую себя хорошо, у меня нет проблем с физической точки зрения.



Тяжело ли играть в хоккей и одновременно решать вопросы по поводу будущего? Я тоже человек. Мне удалось развить некоторые навыки — ментальные и технические, так что я остаюсь человеком.



Работа с тренером вратарей Мэнни Легаси? Пока слишком рано об этом говорить, но я с нетерпением жду возможности поработать с ним. У Мэнни богатый опыт выступления в НХЛ. Он был на моём месте, поэтому мне интересно работать с ним.



Плохая игра в предсезонных матчах? Я не помню, что было в прошлом, это касается и количества пропущенных голов. Каждый сезон приносит новые вызовы, так что никогда не знаешь, что произойдёт», — цитирует Бобровского североамериканский журналист Брайан Хеджер.



В «предсезонке» Бобровский отразил 81,9% бросков при коэффициенте надёжности 5,15.