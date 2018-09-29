Квартальнов: во второй игре кряду у «Локомотива» нет энергии и движения

Наставник «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги выездного матча с магнитогорским «Металлургом» (2:3).

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«Уже во второй игре у нашей команды нет энергии, нет движения, нет работы. Хотели больше угроз создавать, проблем на пятачке. Не получилось. Хотя в конце зашевелились, но это были уже последние минуты. Времени не хватило.



«Металлург» — хорошая команда, с хорошей системой работы. Как сказал, два матча нет командного движения. Тут не то что в концовке не хватило, тут всю игру так было. Есть кое-какие моменты, которые мы не говорим, это внутрикомандные аспекты.



Прогнозы по возвращению Салака? Пока их нет.



Сегодня вот говорим, что в концовке не было нужной энергии, но если в третьем периоде мы получаем четыре минуты меньшинства, как раз в тот момент, когда нужно поломать игру, защитники получают большую нагрузку. Да, это проблема, реальная проблема. Работаем», — цитирует Квартальнова официальный сайт «Металлурга».