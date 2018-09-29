Юхан Сундстрём и Виктор Бартли дисквалифицированы на один матч

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Юхан Сундстрём и защитник команды Виктор Бартли пропустят ближайший матч команды из-за дисквалификации.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на форварда «Куньлуня» Юхана Сундстрёма по п.1.11. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео фола Сундстрёма можно на официальном сайте КХЛ.



Кроме того, принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Куньлуня» Виктора Бартли по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ. Он также дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео фола Бартли можно на официальном сайте КХЛ.