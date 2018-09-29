Кучеров: меня вдохновила победа «Вашингтона» в Кубке Стэнли

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением о победе «Вашингтон Кэпиталз» в Кубке Стэнли. Россиянин отдельно отметил успех соотечественника Александра Овечкина.



«Было очень здорово видеть, особенно в его случае, что после многих лет неудач он наконец преодолел все барьеры — в виде и «Питтсбурга», и нас, — и завоевал Кубок. А выиграть трофей в Вегасе… Думаю, что Ови просто ждал именно такого момента.



Меня вдохновила победа «Вашингтона» в Кубке Стэнли. Я вижу, через что они прошли. Через что-то подобное проходим сейчас и мы. Надеюсь, что через какое-то время «Тампа» будет говорить о Кубке Стэнли», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне команда Джона Купера вела в ходе финальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 3-2, однако в двух последних матчах игроки «Лайтнинг» не смогли ни разу поразить ворота голкипера «столичных» Брэйдена Холтби.