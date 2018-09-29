Тренер «Магнитки»: временами «Локомотив» играл лучше, но мы сохранили результат

Иржи Калоус, помощник главного тренера магнитогорского «Металлурга» Йозефа Яндача, прокомментировал домашнюю победу над «Локомотивом» (3:2).



«Сегодня мы провели хороший матч. «Металлург» серьёзно готовился к «Локомотиву», зная, что соперник с очень хорошим движением, играет в давление. Думаю, что во втором периоде «Локомотив» был немного лучше, но в третьем периоде мы сохранили результат. Спасибо команде за такую победу.



Мы много работаем по бригадам большинства и меньшинства, потому что они часто и делают необходимую разницу в результате. Если ты хорошо играешь в неравных составах, есть большой шанс, что ты и выиграешь матч. Работаем на тренировках над этими ситуациями. В начале сезона мы не были довольны своим большинством, но неплохо действовали в меньшинстве, а сейчас и большинство подтянулось, мы довольны», — цитирует Калоуса пресс-служба «Магнитки».

Яндач подвернул ногу после матча с «Локомотивом» и пропустил пресс-конференцию