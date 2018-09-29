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Тренер «Магнитки»: временами «Локомотив» играл лучше, но мы сохранили результат

Тренер «Магнитки»: временами «Локомотив» играл лучше, но мы сохранили результат
Хоккей / КХЛ

Иржи Калоус, помощник главного тренера магнитогорского «Металлурга» Йозефа Яндача, прокомментировал домашнюю победу над «Локомотивом» (3:2).

«Сегодня мы провели хороший матч. «Металлург» серьёзно готовился к «Локомотиву», зная, что соперник с очень хорошим движением, играет в давление. Думаю, что во втором периоде «Локомотив» был немного лучше, но в третьем периоде мы сохранили результат. Спасибо команде за такую победу.

Мы много работаем по бригадам большинства и меньшинства, потому что они часто и делают необходимую разницу в результате. Если ты хорошо играешь в неравных составах, есть большой шанс, что ты и выиграешь матч. Работаем на тренировках над этими ситуациями. В начале сезона мы не были довольны своим большинством, но неплохо действовали в меньшинстве, а сейчас и большинство подтянулось, мы довольны», — цитирует Калоуса пресс-служба «Магнитки».

Яндач подвернул ногу после матча с «Локомотивом» и пропустил пресс-конференцию
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