Селянне: если бы знал, как здорово на пенсии, ушёл бы из хоккея раньше

Легендарный в прошлом хоккеист сборной Финляндии Теэму Селянне рассказал, как проводит время на пенсии.



«Я шучу с друзьями: если бы знал, как здорово на пенсии, то ушёл бы в отставку на несколько лет раньше. Главная сложность в том, что у меня теперь нет расписания. Я жил более 30 лет по определённому графику, а сейчас у меня его отобрали.



Простые люди не понимают, в какой дисциплине живут хоккеисты, как они в одно время идут на ужин, как ложатся спать с отбоем. Помню, много раз мои дети хотели покататься с папой на велосипеде, на роликовых коньках, но я должен был отдохнуть. И мы всякое мероприятие согласовывали с моим графиком. А теперь у меня его нет. Я играю в гольф, в теннис, хожу на лыжах. Делаю всё, что захочу!» – приводит слова финна официальный сайт НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19