Контиола: «Металлург» использовал свои шансы, а «Локомотив» подвела реализация

Нападающий «Локомотива» Петри Контиола прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:3).



«У «Локомотива» было много голевых моментов, нам не удалось забить, надо играть лучше. Почему не забили второй гол раньше? Трудно сказать. У нас не было возможности, хотя мы хотели забить раньше. Команду подвела реализация.



Что поменял «Металлург» во втором периоде? Не знаю. По-моему, ничего. Игроки «Металлурга» просто использовали свои голевые моменты, чего не сделали мы.



Если бы «Локомотив» забил первым, результат игры мог быть иным? Не думаю о таких вещах. Конечно, первый гол важен для команды. Может, тогда игра была бы другой», — цитирует Контиолу официальный сайт «Металлурга».

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