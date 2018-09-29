Щехура: победа над «Северсталью» придаст «Трактору» уверенности

Нападающий «Трактора» Пол Щехура поделился мнением о победе над «Северсталью» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«На самом деле вся команда отлично поработала. Команда переживает не лучшее время, но в матче с «Северсталью» удалось победить и это придаёт уверенности перед следующими встречами. Очень важно, что «Трактор» смог забросить победную шайбу в концовке встречи, это был переломный момент.



Перестановки в звеньях? Не имеет значения, с кем ты выходишь на лёд. Нужно всегда выкладываться на сто процентов. Для любого хоккеиста не так важно, какие партнёры у него в звене, если он играет на максимуме собственных возможностей», — цитирует Щехуру пресс-служба «Трактора».

Титов: видно, что у игроков «Трактора» ещё очень большой психологический груз