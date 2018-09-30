«Чикаго» уверенно обыграл «Коламбус» благодаря голу Анисимова

За океаном состоялся ряд предсезонных матчей НХЛ.

«Чикаго Блэкхоукс» взял верх над «Коламбус Блю Джекетс» — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1). В составе победителей заброшенной шайбой отметился форвард Артём Анисимов. Россияне Сергей Бобровский и Артемий Панарин участие в матче не принимали.

В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» принимал на домашней площадке «Торонто Мэйпл Лифс» и одержал уверенную победу — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0). Российский нападающий «Детройта» Евгений Свечников записал на свой счёт результативную передачу. Защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов в заявку на матч не попали.

«Оттава Сенаторз» переиграл «Монреаль Канадиенс» – 3:0. Голкипер «Сенаторз» Крэйг Андерсон оформил шат-аут, отразив 19 бросков.