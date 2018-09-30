Шайба Голдобина не спасла «Ванкувер» от поражения в матче с «Аризоной»

«Аризона Койотс» на выезде обыграла «Ванкувер Кэнакс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги — 4:1.

В составе хозяев единственную шайбу забросил российский нападающий Николай Голдобин. В составе гостей успех праздновали Кристиан Фишер, Дерек Степан, Брэд Ричардсон и Михаэль Грабнер.

Видео шайбы Голдобина можно посмотреть в официальном «твиттере» «косаток».

Голдобин завершил матч с показателем полезности «-2» и одним броском в створ ворот Дарси Кёмпера. Российский хоккеист был признан третьей звездой встречи. Лучшим игроком стал Степан, второй звездой назвали капитана «койотов» Оливера Экмана-Ларссона.